Beypazarı'nda ev yangını
ANKARA (AA) – Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen ev yangınında 2 ev hasar gördü.
Oymaağaç Mahallesinde Mehmet Ali ve kardeşi Ahmet Akdoğanlar'a ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın bitişiğindeki Duran Taşkıra’a ait eve sıçradı.
Beypazarı İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere yayılmadan söndürülen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Mahalle Muhtarı Ergün Tuncel, yangını kısa süre içinde gördüklerini ancak köylerinde cep telefonlarının çekmeyişi yüzünden itfaiyeye ihbarda bulunmakta geciktiklerini ifade etti.
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