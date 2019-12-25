Beypazarı'nda Genç Çiftçi Projesi başarısı
ANKARA (AA) – Beypazarı'nda Genç Çiftçi Projesi desteğiyle sera kuran üretici, yılda üç ürün hasat ediyor.
Marul üreticisi Sezai Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle Genç Çiftçi Projesine başvurduklarını, kurdukları seralarla yılda üç ürün almaya başladıklarını belirtti.
Gürbüz, "Küçük aile işletmeleri için çok güzel bir girişim. Burası 800 metrekarelik bir alan ve senede 2-3 ürün alıyoruz. Mart ayında domates ekiyoruz, ağustosta topluyoruz. Ekim ayında da kıvırcık marula başlıyoruz" dedi.
Marulda iki kez hasat yapabildiklerini anlatan Gürbüz, "Damlama sulama çok önemli. Biz burada damla sulama ile ürün yetiştiriyoruz" dedi.
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