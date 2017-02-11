Beypazarı'nda gençler kaynaşma yemeğinde buluştu

ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, “Depelarkası” olarak tabir edilen bölgede bulunan 6 mahallenin gençleri kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.

Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Demir, kendisinin de Depelarkası bölgesinde bulunan Nuhhoca Mahallesi’nden olduğunu belirterek, bu bölgede Yıldız, Dudaş, Nuhhoca, Dağşıhlar, Yukarıgüney ve Aşağıgüney mahallerinin yer aldığını belirtti.

Demir, bu mahallelerin gençlerinin birbirlerini tanıması amacıyla kaynaşma yemeği düzenlediklerini ifade ederek, “Bu etkinliği bundan böyle Depelarkası Köylülerini Kalkındırma Derneğinin düzenlemesini istiyoruz. Yeni yetişen ve Depelarkası mahallelerinden dışarıda bulunanların de kaynaşma yemeğine katılarak, kimin nerede, hangi görevde bunu da öğrenmiş olacağız.” diye konuştu.