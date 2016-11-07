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Beypazarı'nda gıda iş yerleri denetlendi

07 Kasım 2016 Pazartesi, 14:20
Beypazarı'nda gıda denetimleri

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ANKARA (AA) – Beypazarı’nda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerleri ile imalathanelerde denetleme yaptı.

Beypazarı’ndaki gıda imali ve satışı yapan iş yerleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Denetimlere katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yavuz Ekici, yaptığı açıklamada, iş yerlerinin temizlik ve hijyen koşullarına uyup uymadıklarının kontrol edildiğini belirtti.

Denetimler ayrıca satışı yapılan veya kullanılan malzemelerin üretim tarihleriyle son kullanma tarihlerine dikkat edildiğini ifade eden Ekici, denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüldüğünü kaydetti.

Ekici, yapılan denetimler sonucunda eksiklik tespit edilen iş yerlerine uyarılarda bulunulduğunu sözlerine ekledi.

BEYPAZARI

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