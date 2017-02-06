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06 Şubat 2017 Pazartesi

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Beypazarı'nda gıda işletmeleri denetlendi

06 Şubat 2017 Pazartesi, 18:10

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ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde, gıda imalatı ve satışı yapılan iş yerlerinde denetim yapıldı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmayla ilçedeki lokanta, çeşitli gıda imalathaneleri, pastahane, fırın ile Beypazarı kurusu imalatçıları denetlendi.

Yapılan denetimler sonucunda 4 fırına, işletme koşullarının daha iyi hale getirilmesi için süre verildi, 1 işletme sahibine de cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

BEYPAZARI denetim

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