Beypazarı'nda “Hacet Bayramı” etkinliği

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinin Dağşıhlar, Nuhoca, Dudaş, Yıldız, Aşağıgüney, Yukarıgüney mahalleleri sakinleri, “Hacet Bayramı” dolayısıyla Erenler Türbesi’nde bir araya geldi.

Dağşıhlar Mahallesi Muhtarı Kısmetsiz Koçak, Erenler mevkisinde eskiden beri Hacet Bayramı ve Mevlid-i Şerif programı düzenlendiğini söyledi.

Depel Arkalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve mahalle muhtarlıkları ile koordineli olarak Mevlid-i Şerif tertiplediklerini anlatan Koçak, Erenler Türbesi mevkisinde düzenlenen programda kurbanların kesildiğini, pişirilen kurban etlerini pilavla katılımcılara ikram ettiklerini kaydetti.

Koçak, Erenler’de çok güzel bir kaynaşmanın yaşandığına işaret ederek, “Erenler Türbesi çevresinde 6 mahalle bulunuyor. Atalarımızdan gelen geleneği sürdürüyoruz. Bu vesileyle yüzlerce, hatta binlerce insanı Erenler’de bir araya getiriyoruz.” dedi.

Dernek Başkanı Sevinç Uzunoğlu da Erenler Türbesi’nde mevlit okutarak dedelerinden süregelen geleneği yaşattıklarını ifade etti.