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Beypazarı'nda Hacivat-Karagöz gösterisi sahnelendi

26 Kasım 2016 Cumartesi, 17:30
Beypazarı'nda Hacivat-Karagöz gösterisi sahnelendi

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ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde Hacivat-Karagöz gösterisi sahnelendi.

Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğünün girişimleriyle Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Hacivat-Karagöz, Meddah, kukla ve balon gösterisi sunuldu.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı çocuklar için ne yapılsa az olacağını söyledi.

Belediyenin, çocukların yanı sıra yetişkinler için de etkinlikler planladığını belirten Kaplan, “Kültür Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla halkımıza yönelik kültür etkinlikleri daha da artarak sürecek.” dedi.

BEYPAZARI Karagöz

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