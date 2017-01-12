Beypazarı'nda hayvancılık destekleri sürüyor

ANKARA (AA) – Beypazarı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik yaklaşık 4 milyon liralık destek sağlandığı belirtildi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ilçe genelinde 2016 yılında, hayvancılığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi kapsamında 3 milyon 982 bin 603 liralık destek aktarıldığı kaydedildi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yavuz Ekici, tamamen hibe ve hayvancılığın desteklenmesine yönelik ilçe genelinde son olarak, belirlenen şartlara uyan ailelerden 6’sına süt inekçiliğinin geliştirilmesi için 6’şar adet, 8-12 aylık angus düve dağıtıldığını söyledi.