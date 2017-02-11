Beypazarı'nda huzur operasyonu

ANKARA (AA) – Ülke genelindeki huzur ve güven uygulaması kapsamında Ankara’nın Beybapazı ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerince denetimler yapıldı.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Atilla Yaşar ve Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hasan Arar’ın yönettiği denetimler kapsamında, ilçenin şehir giriş ve çıkışları ile önceden tespit edilen 10 dolayında hassas noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.

Operasyonda, bazı suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı.