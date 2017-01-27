Beypazarı'nda huzur toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) – Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Atilla Yaşar, merkez mahalle muhtarlarının katılımıyla “Huzur” toplantısı yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü Yaşar ve muhtarların katılımıyla Şehit Ertuğrul Dönmez Merkez Karakol Amirliği salonunda düzenlenen toplantıda, asayiş, trafik ve telefonla dolandırıcılık konuları ele alındı.

Yaşar, yaptığı konuşmada, muhtarlarla bir araya gelerek görüş ve önerilerini almak istediklerin söyledi.

Muhtarların fikirlerine her zaman önem verdiklerini ifade eden Yaşar, “Neler yapabiliriz. Neleri yapsak halkımız için yararlı olur. Gayret ve çabamız, ilçemizde yaşayanların huzuru ve güveni için. Bu anlamda sizlerin de görüş ve önerilerini aldık. Katılımlarınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.