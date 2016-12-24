Beypazarı'nda imalathanelerde denetim artırılacak

ANKARA (AA) – Beypazarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, ilçedeki gıda imalathanelerinde denetimlerin artırılacağını bildirdi.

Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin zaman zaman gıda imalatı yapan iş yerlerinde denetimlerde bulunduklarını söyledi.

Bu denetimleri daha da artıracaklarını belirten Ekici, “İmalathanelerin bazılarında eksiklikler gördük. Bunları tamamlamaları için süre verdik. Gıda konusunda müdürlük olarak denetimlerdeki hassasiyetlerimiz sürüyor.” dedi.