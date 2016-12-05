  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
05 Aralık 2016 Pazartesi

Ana Sayfa   >   Genel   >   Beypazarı'nda jandarmadan yol denetimleri

Beypazarı'nda jandarmadan yol denetimleri

05 Aralık 2016 Pazartesi, 14:05
Beypazarı'nda jandarmadan yol denetimleri

Benzer Konular

Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası
Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası
Beypazarı'nda "Demokrasi Yürüyüşü" düzenlendi
Beypazarı'nda “Demokrasi Yürüyüşü” düzenlendi
Ankara 1 Nolu Kültür Varlıkları Bölge Koruma Toplantısı
Ankara 1 Nolu Kültür Varlıkları Bölge Koruma Toplantısı

ANKARA (AA) – Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, Beypazarı ilçesine bağlantı yollarında gece ve gündüz saatlerinde denetim ve kontroller yapıyor. Araçların trafik yönünden denetimlerinin yanı sıra içerisindekilere ilişkin kimlik kontrollerinin yapıldığı çalışmada, sürücüler de trafikte dikkatli seyretmeri yönünde uyarılıyor.

Yetkililer, planlı olarak gerçekleştirilen denetimlerin ilçe halkının güveni için olduğunu ve uygulamaların devam edeceğini belirtti.

BEYPAZARI

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet