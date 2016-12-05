Beypazarı'nda jandarmadan yol denetimleri

ANKARA (AA) – Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, Beypazarı ilçesine bağlantı yollarında gece ve gündüz saatlerinde denetim ve kontroller yapıyor. Araçların trafik yönünden denetimlerinin yanı sıra içerisindekilere ilişkin kimlik kontrollerinin yapıldığı çalışmada, sürücüler de trafikte dikkatli seyretmeri yönünde uyarılıyor.

Yetkililer, planlı olarak gerçekleştirilen denetimlerin ilçe halkının güveni için olduğunu ve uygulamaların devam edeceğini belirtti.