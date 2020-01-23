Beypazarı'nda kaçak avcılık denetim altında
ANKARA (AA) – Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince kaçak avcılığın önlenmesi için yapılan denetimler sürüyor.
Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri, Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile saha çevresinde av yapıldığı yönündeki her ihbarı değerlendiriyor.
Özellikle ormanlık alanlarda yaşayan geyiklerin koruma altına alındığı bölgede, Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı şefliği ekipleri, av yasağına uymayanlara idari para cezası kesiyor.
Ekipler, bölgedeki denetimlerini günün her saatinde sürdürüyor.
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