Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde Türk Kızılayı ve Beypazarı Şube Başkanlığı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Beypazarı Kızılay Şubesi’nin organizasyonu ile Bankalar Caddesi Atatürk Parkında düzenlenen kampanyaya, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Bağlarlı’da kan bağışında bulunarak destek verdi.

Türk Kızılayı Beypazarı Şubesi Başkanı Ahmet Kavas, vatandaşın kan ihtiyacını karşılamak için düzenli ve sürekli kan bağışında bulunmanın önemine dikkat çekti.

İlçede 2016 yılında 4. kez kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirten Kavas, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımıza sağlıkları elverdiği sürece kan bağışında bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Kan vermenin sağlık açısından da çok faydası var. 18-65 yaş arası sağlıklı herkes kan verebilir. Vatandaşımız, bu kampanyada 336 ünite kan bağışında bulunuldu. Toplamda da düzenlediğimiz dört kampanyada bin 620 ünite kan toplandık. Yağmura, soğuğa rağmen kan vermeye gelen belediye başkanımıza ve halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”