Beypazarı'nda kavafiye mesleğini yaşatıyor

ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesinde basit deri ürünlerinin dikildiği kavafiye mesleğini yaşatan usta Durmuş Kaya, teknolojinin gelişmesiyle bu mesleği yürüten usta sayısının bitmek üzere olduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan Kaya, yemeni, mes ve halkoyunu ayakkabıları gibi deri ürünlerinin imalatı olan kavafiye mesleğinin eskiden dikicilik olarak bilindiğini belirtti.

Bu mesleğin ayakkabı üretim teknolojisindeki gelişimle birlikte eski önemini kaybettiğini ifade eden Kaya, “Eskiden terzilik ve dikicilik muteber mesleklerdi. Şimdi işler tersine döndü, gelişen teknoloji el sanatlarını vurdu. Ben de kısa bir süre sonra dükkanı boşaltacağım. Çünkü kazanamıyorum. Yemeni veya mes diktirmek isteyen kalmadı.” dedi.

El sanatlarının önemi ve değerinin bilinmediğini, seri üretim yapan fabrikalar karşısında ayakta kalmalarının mümkün olmadığını dile getiren Kaya, emekli olduktan işini sürdürmeye çalışanların maaşından kesinti yapılmasının da zanaatkarlığı bitirdiğini savundu.