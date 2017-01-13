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Beypazarı'nda Kent Konseyi toplantısı yapıldı

13 Ocak 2017 Cuma, 19:15

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ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde Kent Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

Hırketepeliler Derneği’nde düzenlenen toplantıda konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, el birliğiyle ilçe için çalıştıklarını söyledi.

Kent konseyinde alınan kararların hayata geçirilmesi için her zaman gayret içerisinde olacaklarını dile getiren Kaplan, ilçeye güzel hizmetler yapmanın çabasında olduklarını vurguladı.

Kent Konseyi Başkanı Ali Pekmezcioğlu ise, ilçe nüfusunu 47 bin 300’lerden 50 bin 1’e çıkarmak için çaba harcayan herkese teşekkür etti.

Hırkatepeliler Derneği Başkanı Gündüzalp Ünal da, kent konseyini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

BEYPAZARI

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