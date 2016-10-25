.Beypazarı'nda kışlık havuç hasadı başladı

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde kışlık havuç hasadına başlandı.

Yazdan ekilen havuçların sökümüne başlandığı bu günlerde, tarlalarda hummalı bir çalışma görülüyor.

Sabahın ezan vaktiyle tarlalara gelen işçiler, tarlada havuç kazımının ardından havucun yeşilliğini kırarak, çuvalla, kasa ile toplayıp, ya da soğuk hava deposuna ya da tarlada kuyulara gömerek stok yapıyorlar. Bu anlamda da tarlaya gelen işçiler, kar kış, yağmur ve hava soğuk demeden tarlada çalışmalarını sürdürüyorlar.

Beypazarı’nda 30 senedir havuç üretimi yapan Nutullah Coşar, şimdi hasat ettikleri ürünü yaz başında ektiklerini söyledi.

Bu sene havucun görsel ve lezzet olarak iyi olduğunu ifade eden Coşar, şunları kaydetti:

“Sökülen havucu kuyu tabir ettiğimiz çukurlara gömüyoruz. Kışın havuç kazımı, yapamayacağımız için, yetişen havucu şimdi kazıp, arz talep meselesine göre, piyasaya vereceğiz. Havaların soğumasının ardından fiyatlarda biraz yükselme oldu. Şimdi havucun kilosu 70 ile 100 kuruş arasında alıcı buluyor. Bu fiyatlarla zarar ediyoruz.”