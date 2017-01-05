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Beypazarı'nda kızak şenliği düzenlenecek

05 Ocak 2017 Perşembe, 19:15

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ANKARA (AA) – Beypazarı Belediyesinde geleneksel kızak şenliği düzenleneceği bildirildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Ocak’ta Kirazyanı tepesinde düzenlenecek kızak şenliğine tüm vatandaşları davet etti.

Şenlik bünyesinde çeşitli yarışlar düzenleneceğini anlatan Kaplan, “Kızak şenliğinin yapılacağı alana belediyemiz ilçe merkezinden gitmek isteyenler ve dışarıdan gelenler için araç seferleri koyacağız. Otobüslerimiz vatandaşları 1650 rakımlı Kirazyanı bölgesine götürecekler. Ayrıca, araçlarıyla gitmek isteyenler rahatlıkla gidebilirler.” ifadelerini kullandı.

Kaplan, Beypazarı’nın güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenleyecekleri şenlik kapsamında Şehitlere Saygı Yürüyüşü de yapılacağını kaydetti.

BEYPAZARI

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