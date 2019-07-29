Beypazarı'nda “Kurban Kesim Elemanı” kursu açılacak

ANKARA (AA) – Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde "Kurban Kesim Elemanı" ve "Kurban hijyeni" kursu açılacağı bildirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşan Kurban bayramı dolayısıyla "Kurban Kesim Elemanı" ve "Kurban hijyeni" kursu açılacak.

Katılımcıların 5 Ağustos'a kadar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunarak kayıt yaptırmaları belirtildi.