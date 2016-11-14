Beypazarı'nda okul güvenliği toplantısı

ANKARA (AA) – Beypazarı’nda okulların güvenliğiyle ilgili toplantı düzenlendi.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Salonunda Kaymakam Suat Seyitoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç, Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Özdoğan, merkez karakol amiri Burhan Güçlü, okul müdürleri ve rehber öğretmenleri katıldı.

Toplantıda, okulların çevrelerinde ve eğitim kurumlarında güvenli eğitim ortamlarının sağlanması yönünde alınacak tedbirler üzerinde durulurken, okul çevrelerindeki riskli alanların neler olduğunun belirlenmesi istendi.

Okul giriş çıkışlarında araçlarla çevrede öğrencileri rahatsız eden kişilerle ilgili emniyet görevlileri tarafından işlem yapılması ve oluşturulacak komisyon kanalıyla riskli yerlerin denetiminin emniyetle koordineli olarak yapılması kararına varıldı.

Risk grubundaki öğrenciler ve velileri ile rehber öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin sık sık görüşmesi yönünde karar alındı. Alkollü içecek ticareti yapan iş yerlerine öğrencilere satış yapılmaması yönünde kontrollerin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması da kararlaştırıldı.

Toplantı, okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin istek ve önerilerini dile getirmesinin ardından son buldu.