Beypazarı'nda okul zili çaldı

– Beypazarı ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi, bir okulda AA Objektifinden FETÖ’nün Darbe Girişimi Fotoğraf Sergisi açıldı

ANKARA (AA)- Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç, Şube Müdürü Mehmet Elma ve okul müdürlerinin katıldığı törende, Atatürk anıtına çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

Bilgiç ve beraberindekiler daha sonra, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kapatılan okullarından birinin, “Beypazarı İmam Hatip Ortaokulu” olarak eğitime açılması nedeniyle buraya ziyarette bulundu.

Bilgiç, “Beypazarı’nda 10 bine yakın öğrencimiz ders başı yaptı. 15 Temmuz’un unutturulmaması, unutulmaması içi bugünden itibaren okullarda bu konuyla ilgili görsel yayınlar öğrencilere gösterilecek. Ayrıca, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Belediye işbirliği ve AA muhabirleri tarafından 15-20 Temmuz’da FETÖ üyelerinin darbe girişimine yönelik çekilen fotoğrafların sergisi okulun salonunda açıldı.” dedi.

Sergi 1 hafta açık kalacak.