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Beypazarı'nda “Proje Döngüsü” eğitimi

21 Ekim 2016 Cuma, 12:25
Beypazarı'nda "Proje Döngüsü" eğitimi

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ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, “Proje Döngüsü” eğitimi veriliyor.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Beypazarı Meslek Yüksekokulu’nda “Medeniyetlerin Başkentinden Teknolojinin Başkentine” başlığı altında gerçekleştirilen eğitimlere çeşitli kurumlardan 2’şer kişi alındı. Eğitimleri sonrasında, Beypazarı’nda proje ekibi oluşturulacak.

İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, bu eğitimler sayesinde, oluşturulan proje ekibi tarafından güzel projeler hazırlanacağını düşündüklerini belirtti.

Ankara BEYPAZARI

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