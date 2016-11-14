Beypazarı'nda şehit Kaymakam Safitürk için mevlit okutuldu

ANKARA (AA) – Mardin’in Derik ilçesinde teröristlerin makam odasına el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk için Ankara’nın Beypazarı ilçesinde mevlit okutuldu.

Fatih, Kurşunlu ve Tabakhane camilerinde ikindi namazı öncesinde düzenlenen mevlit programına İlçe Müftüsü Abdulkadir Peşe ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Peşe ve vatandaşlar, PKK terör örgütünü bir kez daha lanetledi. Cami çıkışı AA muhabirine açıklamada bulunan Hüseyin Durmuş adlı vatandaş, ne yaparlarsa yapsınlar terör örgütleri PKK ve FETÖ’nün ülkeyi bölemeyeceğini kaydetti.

Durmuş, “Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Hepimiz birbirimize sımsıkı kenetlenmeliyiz. FETÖ’nün, PKK’nın ülkemizden kökünün kazınmasını istiyorum. Allah güvenlik güçlerimize de güç, kuvvet versin. Şehit kaymakamımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.” dedi.