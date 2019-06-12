Beypazarı'nda sergi ve kermes

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde resim ve el sanatları sergisi ile kermes açıldı.

Beypazarı ilçesinde Eti Soda Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Özel Eğitim İş Uygulama Okulunca "Bizim Renklerimiz" adı altında Atatürk Parkında düzenlenen resim ve el sanatları sergisi ile kermesi Kaymakam Can Aksoy tarafından açıldı.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Kargı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan, Okul Müdürü Hasan Uluışık, aileler ve öğrenciler ve öğretmenler katıldı.



Kaymakam Aksoy, "Engelliler de bu hayatın ve bizim birer parçamız. Bu çocuklarla yakından ilgilenildiğinde, işte burada olduğu gibi neleri başardıklarını görüyoruz. Gerçekten hepsini ve onları özveriyle yetiştiren okul idaresi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum." dedi.