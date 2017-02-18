Beypazarı'nda Siyer-i Nebi yarışmasının ödülleri verildi

ANKARA (AA) – Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Beypazarı ilçe temsilciliğinin düzenlediği Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki ödül törenine, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hasan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Alaettin Özdoğan, AGD Beypazarı Şube Başkanı Cengiz Yılmaz, okul müdürleri ve davetliler katıldı.

AGD Beypazarı Şube Başkanı Yılmaz, bir kaç senedir derneklerinin Türkiye çapında Siyer-i Nebi yarışması düzenlediğini söyledi.

Düzenlenen yarışmalara bine yakın öğrencinin katıldığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bugün Peygamber efendimize en çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde, liseli kardeşlerimizle yaptığımız Siyer-i Nebi yarışmasına ortaokul kardeşlerimizi de dahil ettik ve ülke genelinde olduğu gibi Beypazarı ilçesinde de güzel bir sınav gerçekleştirdik.

Katılımda oldukça iyiydi. Biz bugün burada bu programı yapabiliyorsak, eğer İstiklal Marşımızı okuyabiliyorsak, ezan-i Muhammedi okunabiliyorsa, bunu bize sağlayan, ordumuza, güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki senelerde de bu yarışmayı düzenleyeceğiz.”

Törene davet edilen Dünya Kur’an okuma yarışması birincisi Mustafa Özcan Güneşdoğdu, Kur’an-ı Kerim okudu.

Ardından Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.