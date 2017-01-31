Beypazarı’nda şüpheli ölüm
31 Ocak 2017 Salı, 13:30
ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Dibekören Mahallesi’ndeki evinde yaşayan Sabri Güdücü’den (76) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri nezaretinde eve giren sağlık ekipleri, Güdücü’nün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Güdücü’nün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.