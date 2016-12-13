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Beypazarı'nda Sürü Yönetimi Kursu

13 Aralık 2016 Salı, 18:05
Beypazarı'nda Sürü Yönetimi Kursu

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ANKARA (AA) – Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Sürü Yönetimi Kursu başladı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi’ndeki programda konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan, kursun giderek rağbet gördüğünü söyledi.

Bundan böyle sürü yönetimi sertifikası olanların bu sektörde çalışmasının sağlanacağını belirten Kaplan, halkın talepleri doğrultusunda kurslar açmaya devam ettiklerini ve Sürü Yönetimi Kursu için de 75 kişinin başvuru yaptığını kaydetti.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici de programa katıldı.

Ankara BEYPAZARI sürü yönetimi

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