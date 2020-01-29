Beypazarı'nda sürücülere kar ve sis uyarısı
ANKARA (AA) – Karayolları 43. Şube Şefliği, kar yağışı ve sisin etkili olduğu Beypazarı ile Kıbrısçık arasında, sürücülere uyarıda bulundu.
Yetkililer, sürücülerden yüksek rakımlı bölgelerde sis ve kar yağışı nedeniyle dikkatli seyretmelerini istedi.
Beypazarı Karaşar Mahallesi yolunda da kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karaşar Mahalle Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, ana yoldan mahallelerine kadar olan 7 kilometrelik yolun ulaşıma açık tutulması için, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışma yürüttüğünü bildirdi.
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