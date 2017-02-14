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Beypazarı'nda tabela kirliliği

14 Şubat 2017 Salı, 17:45

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ANKARA (AA) – Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı’nda tabela kirliliğinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Kaymakam Ekinci yaptığı açıklamada, tarihe ve tarihi geçmişe saygıdan dolayı da olsa, ilçede modern tabelaların konakların arasında, duvarında oldukça görüntü kirliliğine neden olduğunu kaydetti.

Ekinci, yerel yönetimler olarak, tarihe gösterilen saygıdan dolayı bu kirliliği önlemek için çalışacaklarını kaydetti.

BEYPAZARI Kaymakam Ekinci tabela uyarısı

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