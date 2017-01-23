Beypazarı'nda TARSİM semineri

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileri tarafından çiftçilere yönelik seminer düzenlendi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlediği seminere, çiftçiler, mahalle muhtarları, TARSİM yetkililerinin yanı sıra İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer ve Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu katıldı.

TARSİM uzmanı Hakan Asiltürk, sunumunda, TARSİM kapsamında yapılan sigorta çeşitleri ve hangi ürünlere sigorta yaptırılabileceği konusunda bilgi verdi.

Uzman Osman Tan da kuraklıkla ilgili sigortalar hakkında sunum yaptı.