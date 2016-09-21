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Beypazarı'nda telkari sanatı yaşatılıyor

21 Eylül 2016 Çarşamba, 17:15
Beypazarı'nda telkari sanatı yaşatılıyor

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ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, telkari sanatı yaşatılıyor.

Altın ve gümüşün dantel gibi işlendiği telkari sanatıyla yarım asırdan fazladır uğraşan İlyas Sarımen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda kalfa yetiştirdiğini belirtti.

Yoğun emek ve sabırla altın ve gümüşü dantel gibi işlediğini aktaran Sarımen, 1959 yılından itibaren bu işi heyecanla yaptığını söyledi.

Yanında çalışan kalfa ve çıraklara telkari sanatını ve inceliklerini titizlikle anlattığını dile getiren Sarımen, “Telkari sanatı, sabır gerektiren bir çalışmadır. Çıraklıktan başladığım bu mesleği sağlığım elverdiği sürece de sürdüreceğim.” dedi.

Ankara BEYPAZARI telkari sanatı

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