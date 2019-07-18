Beypazarı'nda trafik güvenliği toplantısı yapıldı
ANKARA (AA) – Ankara'nın Beypazarı ilçesinde trafik güvenliği toplantısı yapıldı.
Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy'un başkanlık yaptığı toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İhsan Görgülü, trafik komisyonu üyeleri katıldı.
Emniyet Müdürü Yurtsever, ilçe genelinde sürdürülen denetimler ve uygulamalar, son zamanlarda parka çekilen motosikletler hakkında bilgi verirken, Jandarma Komutanı Görgülü de mahalle yollarındaki trafik denetim ve uygulamaları hakkında sunum yaptı.
Çeşitli konuların ele alındığı toplantıda, gerekli çalışmaların sürdürülmesine, denetimlerin aksatılmadan yerine getirilmesine, halkın huzurunu bozan modifiye araç ve motosikletler hakkında da yasal işlemlerin başlatılması ya da devamına karar verildi.
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