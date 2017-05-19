Beypazarı'nda TÜBİTAK destekli bilim fuarları açıldı

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde, TÜBİTAK destekli bilim fuarları törenle açıldı.

Akşemsettin Ortaokulu ile Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilim fuarlarının açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç’in katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçe genelindeki okullarda açılan 7 bilim fuarına vatandaşlar ve öğrenciler ilgi gösterdi.

Bilgiç, öğrencilerin yaptıkları çalışmaları çok beğendiklerini, imkan sağlandığında öğrencilerin neleri başarabileceklerini gördüklerini söyledi.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuri Caner ise öğrencilerin başarılı çalışmaları ile gurur duyduklarını ifade etti.

Öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Caner, “Böylesine başarılı çalışmalar yapan öğrencilerin ellerinden tutulduğunda, birçok alanda başarılı çalışmalar sergileyeceklerine inancım tamdır.” dedi.