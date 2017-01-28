Beypazarı'nda turizmin geliştirilmesi

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçe Kaymakamı Kadir Ekinci, “Beypazarı’nda turizm adına bir şeyleri harekete geçirmeliyiz.” dedi.

Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı’nın konakları ve tarihi hanları hamamları ile öne çıktığını söyledi.

İlçenin Başkentinde en önemli turizm merkezlerinden olduğu belirten Ekinci, şunları aktardı:

“Beypazarı, Başkentin tarihi ve turisti ilçe olmasının yanında, yine tarihi İpekyolu üzerinde bulunan onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerleşim birimidir. Beypazarı ilçesinde turizm adına bir şeyleri harekete geçirmeliyiz. En önemlisi de eskiden olduğu gibi, tarihi İpekyolunu canlandırmalıyız ve canlandırmak içinde bir takım çalışmalara başlamalıyız. Tüm tarihi değerlerimizi, tarihi eserlerimizi, yeniden ele alarak, ciddi anlamda tanıtımlarda bulunmalıyız.”