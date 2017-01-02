Beypazarı'nda vatandaşlara düve dağıtıldı

ANKARA (AA) – Beypazarı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara düve dağıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yurt dışından getirilen ve yüzde 100 devlet destekli 8-12 aylık Angus-Simental ırkından altışar düve, 6 aileye verildi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önünde yapılan dağıtım töreninde, düvelerini alan Urş Mahallesi sakinlerinden Ayşe Uz, “Köylüyü, çiftçiyi destekleme açısından düve dağıtımı çok önemli. Bu konuda destek ve yardımlarını esirgemeyen devlet yetkililerine ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teşekkür ederiz.” dedi.

Uz, 6 düve aldığını ve evinde de birkaç ineğinin bulunduğunu belirterek, “Düveler yurt dışından geldi. O yönde düvelerin adaptasyonu önemli.” ifadesini kullandı.