Ana Sayfa   >   Genel   >   Beypazarı'nda vatandaşların kızak keyfi

Beypazarı'nda vatandaşların kızak keyfi

01 Ocak 2017 Pazar, 20:00

Benzer Konular

Beypazarı beyaza büründü
Muhtarlardan Beypazarı Kaymakamı Ekinci'ye ziyaret
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Yaşar'ın ziyaretleri

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde vatandaşlar, yılın ilk tatil gününü Karaşar Mahallesi’nin 1650 rakımlı Kirazyanı Tepesi’nde kızakla kayarak geçirdi.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu Kirazyanı Tepesi’ne gelenler, kızak kayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar da şambriyel ve naylon parçalarıyla kaydı.

Yusuf İldeş, yaptığı açıklamada, ailesiyle kızak yapmanın keyfini çıkardıklarını söyledi.

İldeş, “Yeni yılın ilk tatil gününü fırsata çevirdik. Çoluk çocuk geldik, çok eğlendik.” dedi.

Ankara BEYPAZARI kızak

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet