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25 Kasım 2016 Cuma

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Beypazarı'nda yağmur duası

25 Kasım 2016 Cuma, 18:55
Beypazarı'nda yağmur duası

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ANKARA (AA) – Beypazarı Müftülüğüne bağlı camilerde, bölgenin yeterli yağış almaması nedeniyle, Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Müftülük, Fatih Camisi’nde verilen vaazda tüm camilerdeki cemaatin yağmur duasına katılımasını istedi.

Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin uzun süredir yağmur alamadığını söyledi.

Gencer, hafta sonu da Oymaağaç Mahallesi sakinlerinin katılımıyla tekrar yağmur duası yapacaklarını belirtti.

BEYPAZARI yağmur duası

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