Beypazarı'nda yağmur duası

– İlçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi sakinleri bir araya gelerek yağmur duası etti

ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi sakinleri, yağmur duası için bir araya geldi.

Mahalle muhtarlığının düzenlediği yağmur duasına, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Mahalle Muhtarı Ergün Tuncel, 2 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Erdoğan Orhan, meslek odası ve sivil toplum örgütü temsilcileri, din görevlileri ve mahalle halkı katıldı.

Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından din görevlileri, katılanlara yağmur duası yaptırdı.

Mahalle camisinde yapılan yağmur duasının ardından muhtarlık tarafından kurban kesilerek, pişirilen etli pilav katılımcılara ikram edildi.

Mahalle Muhtarı Ergün Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yıl sonbahar mevsimin kurak geçtiğini ve bölgenin yeteri kadar yağmur almadığını söyledi.

Ekimlerin tamamlamalarının ardından, toprakta nemin giderek azaldığını dile getiren Tuncel, “Allah’ımıza tevekkül ederek, dua ederek yağmur istedik. Allah’ım, inşallah yağmur verecek.” diye konuştu.

Mahalle sakini Mehmet Ali Bozkurt da daha önceleri ilkbaharda yağmur duasına çıktıklarını ancak bu yıl kışa girilen dönemde yağmur duası etmek zorunda kaldıklarını belirten Bozkurt, “Tarlalara ekinleri ve buğdayları ektik ama henüz çimlenmedi. Çiftçiler olarak çok zor durumdayız. Toprağın ve bizim yağmura ihtiyacımız var.” dedi.