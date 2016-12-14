Beypazarı'nda “Yaşlıya saygı, çocuğa sevgi, engelliye duyarlı ol” paneli

ANKARA (AA) -Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanlığınca, Beypazarı ilçesinde, “Yaşlıya saygı, çocuğa sevgi, engelliye duyarlı ol” paneli düzenlendi.

Tarihi Halk Evi’nde düzenlenen panele, Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Bağlarlı, Sosyal Hizmetler Onursal Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek, Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural, vatandaşlar ve yaşlılar katıldı.

Panel öncesi bir konuşma yapan Dural, “Kolay işi herkes yapar, önemli olan zoru başarmaktır.” ifadesinde bulundu.

Panele konuşmacı olarak katılanlar, yaşlanma, çocuk sevgisi, engelliye duyarlı olmak konularında görüşlerini aktardılar.

Prof. Dr. Emine Özmete, Türkiye’de 15-20 sene öncesinde yaşlılığın konuşulmadığını, yaşlıların doğal bir süreç içinde toplumda var olduklarını söyledi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfusun giderek arttığı anlatan Prof. Dr. Özmete, “Bundan sonraki sürelerde yaşlılarımız için neler yapabiliriz? Yaşlının artık bakımı söz konusu.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Beypazarı Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çocukları tarafından dans gösterisi sunuldu.