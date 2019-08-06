Beypazarı'nda yeni açılan hayvan pazarı ilgi gördü

ANKARA (AA) – Nallıhan Belediyesince yaptırılan hayvan pazarı besicilerden yoğun ilgi gördü.

Pazartesi günü açılan hayvan pazarında kurban satışları başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, yaptığı açıklamada, Nallıhan ilçesi çevresinde, Mudurnu, Göynük, Kıbrısçık ve Eskişehir Mihalıççık ilçeleri arasında en modern hayvan pazarını inşa ettiklerini söyledi.

Nallıhan hayvan pazarının 5 bini kapalı 11 bin metrekare alanda kurulduğunu belirten Selvi, şöyle konuştu:

"Büyükbaş hayvan padok alanında 20 hayvan kapasiteli 36 padok, küçükbaş hayvan satış alanında da yine 20 hayvan kapasiteli 20 padok bulunuyor. Ayrıca 200 metrekare sosyal alan ve idare binası bulunuyor. Pazara giren ve çıkan araç dezenfekte ediliyor. Hayvanların pazara girişi çıkışı tamamen kontrol altında tutulurken, veteriner hekimler de hastalıklara karşı çalışmalarını sürdürüyorlar."

Besici Hasan Ali Bıkmaz ise "Hayvan pazarı, girişinden itibaren sosyal tesisi ve hayvan satış alanları ile gerçekten mükemmel olmuş. Burada her şey düşünülmüş, sebep olanlardan Allah razı olsun." dedi.