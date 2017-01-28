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28 Ocak 2017 Cumartesi

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Beypazarı'ndaki müzeleri ziyaret

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:45

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ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde bulundan 4 müzeyi geçtiğimiz yıl 100 bin kişi gezdi.

Beypazarı Tarih ve Kültür Evi Müzesi ve Yaşayan Müze yetkilisi Harun Demir AA muhabirine yaptığı açıklamada, istatistiklere göre bakıldığında, bu yıl ilçede bulunan tüm müzeleri ziyaret edenlerin sayısında yüzde 10-12 dolayında azalma olduğunu belirtti.

Beypazarı ilçesine gelen her insanın müzeleri ziyaret etmediğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl özel müzelerden olan Yaşayan Müzeyi 53 bin 848 kişi, Türk Hamam Müzesini 9 bin 883 kişi olmak üzere toplamda 2016 yılı içinde biletli olarak 63 bin 731 kişi ziyaret etti. Diğer müzeleri ziyaretçi sayısı eklendiğinde bu sayı 100 bin oluyor. Bu yıl hedefimiz sayının biraz daha artması yönünde olacaktır.”

BEYPAZARI müze ziyaretçi

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