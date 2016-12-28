Beypazarı'ndan kısa kısa

ANKARA (AA) – Beypazarı’nda bir öğrenci, askerler için yazdığı mektubu Askerlik Şube Başkanlığına gönderdi.

Adının Berkay olduğu öğrenilen öğrencinin yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

“Merhaba asker abiler. Ben Berkay. Orada nasılsınız? İşler yolunda mı? Siz orada can çekişiyorsunuz, biz burada oynuyoruz. Bende askere gitmek isterdim ama gidemiyorum. Siz büyük olduğunuz için vatan borcu olarak askere gidiyorsunuz. Vatan borcunu yapıyorsunuz. Bizde burada vatan borcunu yapmaya çalışıyoruz, ders çalışıyoruz. İnşallah bu lanet terör biter, sizlerde kurtulursunuz. Tek kaldığınızda korkmayın. Yanınızda önce Allah sonra bizler varız. Eğer terör sizi vurursa, sakın korkmayın, şehit gideceksiniz. Cennete gideceksiniz ve siz vatan borcunuzu bitirmiş olacaksınız. Bu sefer vatan size borçlu olacak.”

Mektubun Genel Kurmay Başkanlığına da gönderileceği öğrenildi.

Beypazarı Askerlik Şube Başkanı Üsteğmen Hasan Yakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Berkay’ın Türk milletinin ne kadar vefakar ve fedakar olduğunu anlattığını belirterek, “Milletimizde bu duygular olduğu müddetçe terör değil, bütün dünya karşımıza çıksa ne bileğimizi bükebilir, nede sırtımızı yere getirebilir.” diye konuştu.

– Dersliklere 15 Temmuz şehitlerinin isimleri verildi

Beypazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi dersliklerine 15 Temmuz şehitlerinin isimleri verildi.

Okul Müdürü Ali Değirmencioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın öğrencilerin şehitlere olan saygılarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Amaçlarının, şehitlerin anı ve hatırlarının unutturmamak olduğunu dile getiren Değirmencioğlu, şunları kaydetti:

“Şehitlik, memlekete, millete sahip çıkmaktır ve şehitlik sevgisi daim olsun istedik. Hamdolsun öğrencilerimiz de buna hemen dört elle sarıldılar ve 4-5 kapıda şehitlerimizin isimleriyle birlikte fotoğrafları bulunuyor. Öğrencilerimiz arasında bu sevgi giderek yaygınlaşıyor ve diğer tüm sınıfların kapılarına da tek tek şehitlerimizin isimleri verilerek, onların anılarını, hatırasını bu şeklide yaşatmaya çalışıyoruz.”