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Beypazarı'ndan turizm hamlesi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 19:35

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ANKARA (AA) – Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İstanbul’da 21’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT) ilçe adına önemli gelişmelerin olduğunu söyledi.

Kaplan, yaptığı açıklamada, EMİTT’e katılım gerçekleştirdiklerini ve burada birçok görüşme yaptıklarını belirtti.

İlçenin tanıtımına önem verdiklerini anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

“EMITT sonrasında, Hollanda Türk Turizmciler ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Kamil Saygı ve Almanya IATI Müdürü Ahmet Koşan, Beypazarı ilçesi ziyaretinde bulunarak, Beypazarı’mızın Avrupa Turizm Acentalarınca seyahat programlarına alınması konusunda görüşmelerde bulunduk. Çok çok verimli görüşme oldu. Bu anlamda, tanıtımlarda bulunmak üzere belediyemizden görevlendireceğimiz temsilcileri Hollanda ve Almanya’ya göndereceğiz. Buralarda tanıtımlarda bulunacaklar.”

Ankara

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