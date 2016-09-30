Beyşehir Atıksu Arıtma Tesisi işletmeye alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, senelerdir uyuşuk vaziyette yer alan jurnal 11 bin metreküp kapasiteli Beyşehir Atıksu Temizleme Tesisini işletmeye aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’yla beraber hizmet alanına giren ikâmetgâh yerlerinde hem atıksuların çevreye olan negatif etkilerini bertaraf etmek, keza de arıtılmış suyun baştan değerlendirilmesi amacıyla atıksu arıtma tesisleri kuruyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Beyşehir ilçesinde dingin vaziyette yer alan atıksu temizleme tesisinde geniş çaplı bir revizyon yaparak işletmeye aldıklarını belirterek, ilçeye hizmet verecek tesiste son teknolojinin kullanıldığını kaydetti. Tesisin İller Bankası kadar biyoloji ile ilgili atıksu temizleme tesisi olarak yapı edildiğini fakat 2008’den itibaren işletilemediğini bildiren Başkan Akyürek, “2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile birlikte hizmet alanımıza dahil ettiğimiz Beyşehir Atıksu Temizleme Tesisinde bir dizi onarım çalışması yaptık. Tesis, atıksu debisi günlük 11 bin 143 metreküp olacak şekilde tasarı edildi. Tesisimizden arıtılan atıksular Konya Kapalı Havzası içerisindeki Çarşamba Çayı’na verilecek” dedi.

“Tesiste son teknoloji kullanıldı”

Tesiste yapılan çalışmalarda son teknolojinin kullanıldığını kaydeden Başkan Akyürek, “Ünitelerde yapılması gereken inşai bakım ve tadilat işleri ile kullanılabilir durumda olan ekipmanları, zorunlu olan mekaniksel-elektriksel ekipmanları saptandı. Optimum işletme şartlarının sağlanması için yenilenmesi gereken ekipmanlar ve sistemler belirlenerek KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün atıksu temizleme tesisleri işletme tecrübesi ışığında ızgaralar, kum tutucu, balçık susuzlaştırma, balçık depolama alanı üniteleri ile elektrik teftiş SCADA sistemi ve antre terfi istasyonu pompaları her yerde tasarı edildi. Tesis, Akşehir’e ve Konya’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi kadar işletmeye alınan Akşehir Atıksu Arıtma Tesisinde; aerobik çamur çürütücü, balçık yoğunlaşma ve klor temas tankı, kum bağnaz, ön çökeltim havuzu, aktif balçık sistemi havalandırma havuzu, son çökeltim havuzları, geri görev terfi merkezi, trafo binası ve denetleme binası, yönetimsel yapı, lojman, atölye binası, dizel jeneratör binası, klor binası, blover binası bulunuyor.