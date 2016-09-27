Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun:

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, “Beyşehir Belediyesi olarak geçmişte yapılmayan, yapılamayan veya tamamlanmak istenip de yapılamayanları bu dönemde yapıyoruz”dedi.

Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki İkmal Bakım ve Kademesinde görev yapan çalışanlarla biraraya geldi. Kademede çalışanlara hitaben bir söylev yapan ve Beyşehir Belediyesi birimlerinin ürettiği hizmetlerle Beyşehir’in her geçen gün daha iyi noktalara geldiğini anlatan Özaltun, bunda belediye çalışanlarının büyük payı olduğunu belirtti.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri ve bünyesindeki aşama çalışanlarının başarılı performansına dikkat çeken Özaltun, üretim noktasındaki başarısına da aksan yaptı. Modernize edilen Beyşehir Belediyesi kademelerinde geçmiş dönemlerde piyasadan satın alınarak temin edilen kamelya, oturma bankı gibi pek çok işin üretiminin gerçekleştirilmeye başlandığını, bunun yanı sıra kademenin ilçe merkezinde hayata geçirilen yer altı çöp konteynırı sistemi ile Vuslat Park’taki hidrolikli bariyer sistemi gibi uygulamaların da proje ve imal merkezi haline geldiğini anlatan Özaltun, şunları söyledi: “Kademelerimizde piyasa fiyatının çok çok altında rakamlara ürettiğimiz işlerle ilçemize daha artı hizmet götürmenin çabası içerisindeyiz. Bunda da başarılı olduk. Beyşehir Belediyesi olarak, Türkiye genelini bilmiyorum lakin Konya’da ilk kez Vuslat Park’ta hidrolikli bariyer sistemini hayata geçirdik. Yani, Konya’da birincil kez bariyer sistemini kendi bünyesinde yapan Beyşehir Belediyesi oldu. Daha önce de yer altı çöp konteynır sistemi ve buna benzer sistemleri de Belediyemizin kendi atölyelerinde kendi çalışanlarımız hayata geçirdi. Artık, Beyşehir Belediyesi ürettiği bu proje ve hizmetlerle kopyalanan bir belediye haline geldi. Bu seslenmek oluyor fakat, Belediye olarak güzel işlere imzalar atıyoruz ve içten yoldayız.”