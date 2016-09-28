Beyşehir Belediye Başkanı Özaltun, muhtarlarla bir araya geldi

KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçeye bağlı merkez ve çevre mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Beyşehir Belediyesi Taş Köprü Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi 4. Bölge Müdürü Memiş Kunt, KOSKİ Bölge Sorumlusu Ali Özdemir, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, ilçe merkezi ve dış mahallelerin muhtarları ile belediyenin bazı birim müdürleri katıldı.

Özaltun, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin, vatanın birlik ve beraberliğine sahip çıkarak destan yazdığını söyledi.

“Allah herkesten razı olsun, bu vatanın birliğine, beraberliğine sahip çıkan, yediden yetmişe bütün hemşehrilerimizden Allah razı olsun.” diyen Özaltun, şöyle konuştu:

“Onların sayesinde biz bugün buradayız. 15 Temmuz’dan sonra gördük ki bu ülke, sadece Beyşehir değil bu ülkenin vatandaşı hizmet etmeyi fazlasıyla hak ediyor. Hani Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız diyor ya ‘biz efendi değiliz, bu vatandaşın hizmetkarıyız.’ Biz bir kez daha şunu söyledik, bu vatandaşımızın hizmetkarı olmakla bir kez daha gurur duyuyoruz. Şunu söylüyoruz, sadece Beyşehir Belediye Başkanı olarak değil, muhtarlarımız, teşkilatımızla AK Parti’mizle, milletvekillerimizle kısacası tepeden tırnağa bütün yöneticilerimizle bu memleketimize inşallah hizmet edeceğiz ve bu hizmeti ederken hizmet etme aşkıyla yapacağız. Bizim hizmet etme aşkımızın önüne geçmek isteyen, birlik ve beraberliğimize göz diken, bu ülkenin gelişmişliğine göz diken şer odaklarına, teröristlere inşallah Yüce Yaradan fırsat vermesin diyorum.”

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer de, Belediye Başkanı Murat Özaltun’a teşekkür ederek, böyle bir toplantı düzenlemesinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.