Beyşehir Belediyesi bir yılda 245 yapıya ruhsat verdi

KONYA (AA) – Beyşehir’de, geçen yıl 245 yeni yapı ruhsatı verildiği bildirildi.

Beyşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, inşaat yapmak için kuruma müracaat edenlere hızlı bir şekilde yardımcı olunduğu belirtildi.

Belediyenin yıllık inşaat ruhsatı verme sayısının arttığını, bunu da ilçedeki yapılaşmanın hızını ortaya koyduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sağlıklı şekilde hazırlanan ve uygulanan imar çalışmaları sonrasında, ilçemizde yükselen inşaat ve iskan sayısında giderek artış yaşanıyor. Beyşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz yılın 12 aylık döneminde 245 yapıya ruhsat, 194 kişiye de yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. Aynı dönemde, 10 yapı için kırsal yapı belgesi düzenlenmiş olup, 4 yapıya da kırsal yapı kullanma izni verilmiştir. 2016 yılında 61 yapı hakkında yanan, yıkılan yapı formu düzenlenmiştir.”