Beyşehir Belediyesi İstanbuldaki fuarda stant açtı

Beyşehir Belediyesi, Türkiye’nin av tüfeği üretiminde önde gelen Beyşehir ilçesinin tanıtımına yönelik yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Beyşehir Belediyesi, İstanbul’da kapılarını yerli ve tanıdık olmayan ziyaretçilere açan Uluslararası İstanbul Prohunt Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı’nda ilçeyi her yönüyle tanıtabilmek için stant açtı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, İstanbul Fuar Merkezi’nde açılan ve 20-23 Nisan tarihleri aralarında açık kalacak olan Milletlerarası İstanbul Prohunt Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı’nda stant açan tek belediye olduklarını söyledi. Başkan Özaltun, “İlçemiz merkezi, Huğlu ve Üzümlü mahallelerimizde av tüfeği üretiminde faaliyet bildiren firmalarımızın da yerlerini aldığı fuara gelen ziyaretçilere ilçemizin ve sektörün daha iyi tanıtılabilmesi için Beyşehir Belediyesi olarak standımızı açtık. Ziyaretçilerine kapılarını açan fuara yöremizden 20’nin üstünde işyeri katılım gösteriyor. Amacımız; Belediye olarak dünyada av tüfeğine karşın ihracat pazarında büyük bir yere sahip olan Huğlu ve Üzümlü merkezli firmalarımızın daima yanlarında olduğumuzu hissettirebilmektir. Her platformda olduğu gibi burada da güzelim ilçemizin her yönüyle tanıtımını yapmak istiyoruz. Standımızda iki belediye görevlimiz yer alıyor. Ziyaretçilerimize, Beyşehir turizm rehberi ve kitapları da dağıtılıyor. Standa kurulan dev ekranda Beyşehir belgeseli ve fotoğraf görselleri ile belediyemiz çalışmalarını yansıtan videolar da yayınlanıyor. Çalışma arkadaşlarımız, fuarda yerli ve yabancı ziyaretçilere birebir olarak her yönüyle Beyşehir’i anlatıyor, yönelttikleri soruları cevaplandırıyor” dedi.