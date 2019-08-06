Beyşehir Belediyesi Karaburun Plajı'nın işletmesine talip

KONYA (AA) – Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın en gözde plaj ve sayfiye yeri olan Karaburun Günü Birlik Çadırlı Piknik ve Plajı alanının işletmesine Beyşehir Belediyesinin talip olduğu bildirildi.



Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Karaburun Plajı ve çevresinin yeni dönemde Beyşehir Belediyesi tarafından işletilmesi yönünde yoğun bir talep geldiğini ifade ederek, "Karaburun Günü Birlik Çadırlı Piknik ve Plaj Alanı'mızı uzun yıllardır işleten Beyşehirli işadamı hemşerimiz olan işletmecimizin kira süresini uzatmayarak işletme faaliyetlerini bırakması üzerine şu günlerde bu alan kendi kaderine terk edilmiş görüntüsüyle vatandaşlarımızın da çeşitli eleştirilerine konu olmuştur. Sadece Beyşehir değil, Konya merkez ve çevre il ve ilçelerden de yaz döneminde yoğun bir ziyaretçi ilgisiyle karşılaşan Karaburun Plajı ve çevresinin Belediyemiz tarafından işletilmesi yönünde gerek sosyal mecradan, gerekse halkımızla yapılan bizatihi görüşme ve istişarelerde yoğun talepler gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Başkan Bayındır, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Son günlerde artan bu yoğun talepler üzerine yaptığımız araştırma ve incelemede, Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu alanın işletilmesine yönelik Bakanlık nezdinde girişimlerin başlatıldığı ve olur beklendiği bir sürecin yaşandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'ın Belediyemizi ziyareti esnasında projenin yapımı ve işletilmesi konusunda talebimizi ilettik. Fakat Başkan bey burada projeyi ve yapımını Büyükşehir Belediyesi olarak tamamlayacaklarını belirtmiştir.

Bu konuda yapılacak değerlendirme ve istişareler sonucunda eğer alanın Beyşehir Belediyesi tarafından işletilmesi yönünde bir karar çıkması halinde, bir süre önce sosyal medya aracılığıyla kamuoyu ile paylaştığımız Beypark ile Üniversite Kampüsü yol ayrımı arasındaki alanda hayata geçirmeyi planladığımız Kıyı Sahil Projemizin ilk ayağını Karaburun Plajı'ndan başlatarak devreye koymayı hedefliyoruz.

Halihazırda Karaburun Plajı Beyşehir Belediyesi sorumluluk alanında olmamasına rağmen, bu bölgeden plaj ve piknik alanı olarak istifade eden vatandaşlarımızın yaz döneminde çevre kirliliği adına herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için Beyşehir Belediyemiz olarak seferber olmuş durumdayız ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin haftanın üç günü buradaki çöp ve atıkları temizleme mesaisi devam etmektedir. Konya ve Beyşehir kamuoyuna saygıyla duyururuz."