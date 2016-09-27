Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı konser vermeye başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Temmuz ayında kurulan Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı, açılışlarda, belediyenin değişik merasim ve organizasyonlarında yer almaya başladı.

18 kişiden oluşan mehter takımının tamamı belediyenin zabıta ve öteki farklı alanlara yönlendirilmiş birimlerinde tayin yapan gönüllü personellerinden oluşuyor. Yaklaşık bir haftalık eğitimin ardından birincil konserini şenlik meydanında 15 Temmuz Demokrasi Nöbetlerinde veren mehter takımı, kısa zaman içerisinde gösterdiği başarılı performansı ile ilçe halkının da beğenisini ve takdirini kazandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, mehter takımının eğitmeni Selahattin Berker’e katkılarından nedeniyle teşekkür etti. Özaltun, “Beyşehir’de yeniden bir ilk olan Mehter Takımını kurmaktaki amacımız, Göktürkler’den Karahanlılar’a, Selçuklular’dan Anadolu Selçukluları’na ve Osmanlı İmparatorluğuna değin Türk Devletleri’nde bin yıldan bu yandan uzlaşma ve güvenin kaynağı olarak dünyanın en eski askeri bandosu olan mehteri yaşatmak, çevremize ve halkımıza tanıtmak, sevdirmek ve mehterin gururunu, heyecanını her zaman birlikte paylaşarak gelecek nesillere aktarmaktır. Temmuz ayında kurulan ve iyice gönüllü belediyemiz çalışanlarından oluşan Mehter Takımı’na fedakarane çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Mehteran Takımı eğitmeni Selahattin Berker de, Belediye Başkanı Murat Özaltun’dan gelen talimat doğrultusunda mehteran takımını oluşturup çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Çalışmalarda sona dürüst yaklaştıklarını da aktaran Berker, mehteran takımının incelemeler sonunda 10 marşlık bir repertuvara sahip olacağını açıklama etti.

Berker, Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın Antalya’da ziyaretçilere açılan EXPO 2016 Fuarı’nda da konserler verdiğini sözlerine ekledi.